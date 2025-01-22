«Автомобилист» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 22 января, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» – «Авангард» 22 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Автомобилист» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 60 очков после 46 сыгранных встреч.
«Авангард» на данный момент провёл 46 игр и расположился на шестой строчке Востока.
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