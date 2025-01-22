Щитов: гнев Ротенберга понятен — ни один тренер не захочет потерять Никишина и Педана

Бывший игрок нескольких клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал итоги матча СКА – «Локомотив» (5:2).

«Очень интересный матч. Понятно, что СКА играл с запредельной мотивацией: игра была против лидера. Первый период получился очень тяжёлым. Гости бежали вперёд, но СКА сумел реализовать первое удаление, прилично добавил, поведя в счёте. Затем хозяева строго сыграли в обороне, нарастили преимущество и удержали победный счёт.

Было очень много борьбы. СКА должен был выбираться из тяжёлой ситуации.

Высокую реализацию моментов связываю с наличием в команде креативных нападающих, которые умеют создавать, забивать, взаимодействовать друг с другом. Но СКА в принципе много забивает в сезоне. Мы уже говорили, что в атаке петербуржцы сделают то, что надо. Главное — построже сыграть в обороне и помочь вратарям: в игре с ярославцами так и получилось.

Что касается момента с Никишиным и Шалуновым, то в трансляции с телевизионных камер не видно однозначно, был ли там удар в голову или нет. Никишин шёл в столкновение, Шалунов его увидел. Не думаю, что в этом случае была попытка умышленно нанести травму. Всё произошло быстро: видно было, что Никишину встряхнуло голову, он упал, пытаясь встать. Когда «Локомотив» забивал первый гол, защитник СКА допустил ошибку. Думаю, это последствие того удара. Никишин – ведущий игрок обороны клуба и всей лиги. Надеюсь, всё для него обойдётся.

Что касается Педана, то тоже не очень видно, был ли удар в голову – пусть в этом разбирается судейский комитет. Гнев главного тренера Романа Ротенберга понятен: под угрозой оказались ведущие защитники, и не один тренер не захочет потерять таких игроков», — сказал Щитов «Чемпионату».