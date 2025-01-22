Журналист — о Тарасенко: тот тип ветеранов, которых «Филадельфии» следует избегать

Журналист Кевин Курц на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Филадельфии Флайерз» следует избегать таких ветеранов, как российский форвард «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко.

«Я смотрю на Владимира Тарасенко и думаю, что это именно тот тип ветеранов, которых «Филадельфии» следует избегать, продолжая процесс перестройки», — написал Курц.

33-летний Тарасенко выступает в НХЛ с 2013 года. Первые 10 лет своей карьеры Тарасенко провёл в команде «Сент-Луис». В феврале 2023 года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел вместе с командой в плей-офф. Кроме того, Тарасенко успел поиграть за «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз», а сейчас выступает за «Детройт Ред Уингз».

В нынешнем сезоне Владимир сыграл 46 матчей, в которых записал на свой счёт 19 (6+13) очков.