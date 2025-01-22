Кочетков установил рекорд «Каролины» по количеству побед до 100-го матча в НХЛ

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков во встрече с «Даллас Старз» (2:1) отразил 22 броска и одержал свою 56-ю победу в 99 матчах Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кочетков установил рекорд франшизы «Каролина»/«Хартфорд Уэйлерс» по количеству побед до своего 100-го матча в лиге. Ранее лучшим результатом была 51 победа Кэма Уорда.

Всего в нынешнем сезоне 25-летний Кочетков сыграл 30 матчей, в которых одержал 18 побед с 90,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,52.

«Ураганы» с 61 очком после 48 встреч располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.