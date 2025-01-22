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НХЛ обновила прогноз, в какой игре Овечкин может побить рекорд Гретцки по голам в лиге

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила обновлённый прогноз на то, в какой игре российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Так, при коэффициенте среднего гола за игру в 0,68 текущего сезона юбилейной игрой станет встреча с «Каролиной Харрикенйз» 11 апреля 2025 года.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

При коэффициенте среднего гола за игру 0,6 за карьеру Овечкина форвард побьёт рекорд Гретцки в последней встрече регулярки с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля 2025 года.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне россиянин стал автором 21 шайбы и 12 результативных передач, набрав 33 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 20 голов.