Расписание матчей МХЛ на 22 января 2025 года

Сегодня, 22 января, пройдёт один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В единственной встрече дня сыграют МХК «Атлант» и «Академия Михайлова». Игра начнётся в 19:00 мск.

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».