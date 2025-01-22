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Расписание матчей МХЛ на 22 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 22 января 2025 года
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Сегодня, 22 января, пройдёт один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В единственной встрече дня сыграют МХК «Атлант» и «Академия Михайлова». Игра начнётся в 19:00 мск.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Академия Михайлова
Тульская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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