Расписание матчей ВХЛ на 22 января 2025 года
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Сегодня, 22 января 2025 года, пройдут девять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 января 2025, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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