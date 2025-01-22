Расписание матчей ВХЛ на 22 января 2025 года

Сегодня, 22 января 2025 года, пройдут девять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 15:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 15:00 МСК Металлург Нк Новокузнецк Не начался Химик Воскресенск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 15:00 МСК Сокол Красноярск Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 16:30 МСК Челмет Челябинск Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 17:00 МСК Магнитка Магнитогорск Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 17:30 МСК Кристалл Саратов Не начался Зауралье Курган Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 22 января 2025, среда. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Югра Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.