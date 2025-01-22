«Мы их ненавидим». Финский форвард Лайне — о противостоянии со сборной Швеции

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне высказался о противостоянии со сборной Швеции в рамках Турнира четырёх наций, который пройдёт в феврале 2025 года.

«Мы их ненавидим, вот и всё. Больше об этом сказать нечего. Всегда было соперничество. Неважно, хоккей это или что-то ещё, мы стараемся быть лучше них. Мне кажется, это что-то вроде того, что происходит между США и Канадой. Будет здорово сыграть против этих ребят и, надеюсь, победить их.

Мы просто попытаемся всех заткнуть. Сыграем в обычный финский хоккей и просто заткнём всех остальных. «Наждачный» хоккей, но это нормально, это работает», — приводит слова Лайне сайт НХЛ.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.