Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы их ненавидим». Финский форвард Лайне — о противостоянии со сборной Швеции

«Мы их ненавидим». Финский форвард Лайне — о противостоянии со сборной Швеции
Аудио-версия:
Комментарии

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне высказался о противостоянии со сборной Швеции в рамках Турнира четырёх наций, который пройдёт в феврале 2025 года.

«Мы их ненавидим, вот и всё. Больше об этом сказать нечего. Всегда было соперничество. Неважно, хоккей это или что-то ещё, мы стараемся быть лучше них. Мне кажется, это что-то вроде того, что происходит между США и Канадой. Будет здорово сыграть против этих ребят и, надеюсь, победить их.

Мы просто попытаемся всех заткнуть. Сыграем в обычный финский хоккей и просто заткнём всех остальных. «Наждачный» хоккей, но это нормально, это работает», — приводит слова Лайне сайт НХЛ.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ рассказал о беспокойстве в США из-за низкого интереса к Турниру четырёх наций
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android