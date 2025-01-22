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Тренерский штаб «Металлурга» пополнил новый специалист

Тренерский штаб «Металлурга» пополнил новый специалист
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Тренерский штаб «Металлург» пополнил Алексей Симаков, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что специалист войдёт в штаб в качестве помощника главного тренера и будет помогать Юрию Трубачёву в работе над большинством.

По ходу игровой карьеры Алексей Симаков выступал на позиции нападающего за команды Суперлиги и КХЛ: «СКА-Автомобилист», СКА (Екатеринбург), «Динамо-Энергия», «Нефтехимик», «Ак Барс», ЦСКА, СКА, «Металлург», «Автомобилист», «Югра», «Дьердьой» и «Сокол».

В качестве тренера Симаков работал помощником в «Горняке», а с 2022 по 2025 год возглавлял молодёжную команду «Автомобилиста» – «Авто».

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