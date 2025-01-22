Форвард «Локомотива» объяснил поражение в гостевом матче со СКА

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник прокомментировал поражение в гостевом матче со СКА (2:5).

– Что помешало «Локомотиву» обыграть СКА?

— Очевидно, это был не лучший матч в нашем исполнении. Мы начали игру хорошо, но затем не смогли навязать сопернику свою систему. Поэтому и проиграли.

– Серии из шести побед и 16 очков преимущества в таблице достаточно, чтобы позволить себе проиграть?

— Все в нашей команде хотят выигрывать в каждом матче. Это поражение – препятствие на нашем пути. Думаю, мы вернёмся сильнее и начнём новую победную серию, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.