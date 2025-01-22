Форвард «Локомотива» объяснил поражение в гостевом матче со СКА
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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник прокомментировал поражение в гостевом матче со СКА (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5) 5:2 Плотников – 56:51 (en)
– Что помешало «Локомотиву» обыграть СКА?
— Очевидно, это был не лучший матч в нашем исполнении. Мы начали игру хорошо, но затем не смогли навязать сопернику свою систему. Поэтому и проиграли.
– Серии из шести побед и 16 очков преимущества в таблице достаточно, чтобы позволить себе проиграть?
— Все в нашей команде хотят выигрывать в каждом матче. Это поражение – препятствие на нашем пути. Думаю, мы вернёмся сильнее и начнём новую победную серию, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Рихардом Паником читайте на «Чемпионате»:
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