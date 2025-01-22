Экс-игрок «Вашингтона»: не следил за НХЛ после ухода, но всегда проверяю, забил ли Ови

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник ответил на вопрос, следит ли он за погоней российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Как бывший игрок «Вашингтона» следите за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?

— Да, конечно. Я не следил за НХЛ после того, как уехал оттуда, но теперь каждое утро после матчей «Вашингтона» первым делом проверяю, забил ли Ови. Когда вижу, что он забросил ещё одну, меня это очень радует. Про себя думаю: «Да, вперёд, сделай это!» Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это было бы невероятно для него. Он отличный парень, у нас были хорошие взаимоотношения. У меня хорошие воспоминания от игры с ним. Надеюсь, что скоро он побьёт рекорд, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.