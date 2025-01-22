Форвард «Локомотива» Паник ответил на вопрос, кто из команды мог бы заиграть в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник ответил на вопрос, кто из ярославской команды мог бы заиграть в НХЛ.

— Видите, кто из игроков «Локомотива» мог бы заиграть в НХЛ?

— У нас много классных молодых игроков. Я был удивлён, когда они назвали мне свой возраст – для своих лет они очень хороши. У них есть потенциал, но для стабильной игры там нужно очень много работать – в Америке очень много хороших хоккеистов. Многое зависит от самих ребят, от их усердия, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне Паник сыграл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.