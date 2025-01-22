Паник: Никитин — справедливый тренер. Все игроки «Локомотива» относятся к нему с уважением

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник рассказал о работе с главным тренером ярославского клуба Игорем Никитиным.

— Что скажете о работе с Игорем Никитиным?

— Он очень хороший тренер, все игроки относятся к нему с огромным уважением. Это справедливый тренер – если ты выкладываешься на тренировках, он это видит и даёт возможность быть в составе. В первый же день в команде я заметил, что все игроки делают то, что от них требуется. Поэтому мы и побеждаем – здесь каждый вносит свой вклад, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне Паник сыграл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.