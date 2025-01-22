«Каждый его гол достоин, чтобы его крутили повсюду». Форвард «Локомотива» — об И. Демидове

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался об игре нападающего СКА Ивана Демидова.

— Одну из шайб в ворота «Локомотива» забросил Иван Демидов. Игорь Никитин на пресс-конференции сказал, что он не получает достаточного уважения.

— Он очень хорош. Каждый его гол, который я видел, достоин того, чтобы его крутили повсюду. Но мы фокусируемся не на отдельных игроках соперников, а на своей системе. И сегодня было не лучшее наше выступление, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего Демидова 46 матчей, в которых он набрал 36 очков — забросил 15 шайб и отдал 21 результативную передачу.