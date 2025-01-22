Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каждый его гол достоин, чтобы его крутили повсюду». Форвард «Локомотива» — об И. Демидове

«Каждый его гол достоин, чтобы его крутили повсюду». Форвард «Локомотива» — об И. Демидове
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался об игре нападающего СКА Ивана Демидова.

— Одну из шайб в ворота «Локомотива» забросил Иван Демидов. Игорь Никитин на пресс-конференции сказал, что он не получает достаточного уважения.
— Он очень хорош. Каждый его гол, который я видел, достоин того, чтобы его крутили повсюду. Но мы фокусируемся не на отдельных игроках соперников, а на своей системе. И сегодня было не лучшее наше выступление, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего Демидова 46 матчей, в которых он набрал 36 очков — забросил 15 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рихардом Паником читайте на «Чемпионате»:
«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником
Эксклюзив
«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android