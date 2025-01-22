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Паник: если «Локомотив» будет придерживаться системы Никитина, то станет чемпионом

Паник: если «Локомотив» будет придерживаться системы Никитина, то станет чемпионом
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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник рассказал об уходе из «Слована» посреди сезона и оценил шансы на чемпионство ярославского клуба под руководством Игоря Никитина.

— Как в «Словане» отнеслись к тому, что вы захотели покинуть команду посреди сезона?
— У нас было соглашение, когда я подписывал контракт – если мне поступит предложение из другой лиги, то я уйду. Мы не расторгали контракт, у нас просто было соглашение, что я проведу несколько матчей. Всё равно нужно было иметь практику, не хочется просто так сидеть дома. Летом я не знал, куда хочу отправиться.

Период в «Словане» помог мне набрать форму, а затем мной заинтересовался «Локомотив». Я был рад перейти в эту команду, многое услышал о ней от Мартина Герната. Он рассказал мне про ребят, про тренерский штаб, персонал. Если все будут придерживаться той системы, которую здесь внедрил Никитин, это приведёт нас к чемпионству, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рихардом Паником читайте на «Чемпионате»:
«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником
Эксклюзив
«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником
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