Форвард «Локомотива» Паник рассказал, есть ли разница в жизни в Словакии и России

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник ответил на вопрос, если разница в жизни в Словакии и России.

— Есть ли разница в жизни здесь и в Словакии/Чехии?

— Не сказал бы. Я слышал много историй от разных людей о жизни в России. Сейчас у нас отличные условия в Ярославле, там отличная база и красивый город. Я рос в городе Мартин в Словакии, и там довольно похожие здания. В каждом большом городе есть хорошие и не очень места. Никому не хочется быть в плохих, знаете.

Я был в США, и там похожая ситуация – в центре города всё может быть классно, но есть настолько плохие районы, что в них и заходить не хочется. Это очень похоже на Словакию, где я рос, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.