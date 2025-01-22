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Форвард «Локомотива» Паник рассказал, есть ли разница в жизни в Словакии и России

Форвард «Локомотива» Паник рассказал, есть ли разница в жизни в Словакии и России
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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник ответил на вопрос, если разница в жизни в Словакии и России.

— Есть ли разница в жизни здесь и в Словакии/Чехии?
— Не сказал бы. Я слышал много историй от разных людей о жизни в России. Сейчас у нас отличные условия в Ярославле, там отличная база и красивый город. Я рос в городе Мартин в Словакии, и там довольно похожие здания. В каждом большом городе есть хорошие и не очень места. Никому не хочется быть в плохих, знаете.

Я был в США, и там похожая ситуация – в центре города всё может быть классно, но есть настолько плохие районы, что в них и заходить не хочется. Это очень похоже на Словакию, где я рос, – сказал Паник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рихардом Паником читайте на «Чемпионате»:
«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником
Эксклюзив
«В США есть настолько плохие районы, что туда и заходить не хочется». Интервью с Паником
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