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Игорь Шестёркин вошёл в тройку лучших хоккеистов дня НХЛ

Игорь Шестёркин вошёл в тройку лучших хоккеистов дня НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором было сыграно восемь матчей.

Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Еспери Котканиеми, который во встрече с «Даллас Старз» (2:1) отметился дублем.

Второй звездой игрового дня признан российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Голкипер в игре с «Оттавой Сенаторз» (5:0) оформил «сухой» матч, отразив 20 бросков.

Первая звезда дня — нападающий Джонатан Маршессо из «Нэшвилл Предаторз». В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:5) форвард забросил шайбу и отдал три голевые передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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