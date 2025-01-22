«Игра Овечкина — божий дар». Василий Подколзин — о выступлении Александра в НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высоко оценил игровые качества капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Игра Овечкина — божий дар. Он умеет забивать, и неважно, сколько ему лет, он всё ещё хорошо двигается. Здорово, что есть возможность играть против него.

Когда он попал в НХЛ, мне было пять лет. Я играл против него два или три раза. На льду на коньках он выглядит ещё больше. Было приятно встретиться с ним, мы немного пообщались. Он хороший парень и один из величайших игроков», — приводит слова Подколзина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин стал автором 21 шайбы и 12 результативных передач, набрав 33 очка. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 20 голов.