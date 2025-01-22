«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 января, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 67 очками после 49 матчей.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 45 очков за 46 встреч.

Это будет четвёртая, заключительная игра между командами в сезоне. Ранее во всех трёх играх сильнее был «Трактор».