Драйзайтль повторил результат Гретцки в «Эдмонтоне» по количеству сезонов с 70+ очками
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в домашней встрече регулярного сезона НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу и отдал одну результативную передачу.
Немецкий форвард набрал 71-е (34+37) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает TSN StatsCentre на странице в социальной сети Х, Драйзайтль записал в свой актив девятый сезон с 70 и более очками в карьере за «Эдмонтон», сравнявшись с легендой канадского хоккея Уэйном Гретцки. Игроки делят второе место. Рекорд клуба принадлежит Яри Курри — 10 сезонов.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Нурс, Подколзин) – 03:02 1:1 Уилсон (Протас, Карлсон) – 09:01 1:2 Рой (Дюбуа, Макмайкл) – 28:14 1:3 Дюбуа (Эллер, Томпсон) – 43:49 2:3 Перри (Драйзайтль) – 44:50
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