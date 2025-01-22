Драйзайтль повторил результат Гретцки в «Эдмонтоне» по количеству сезонов с 70+ очками

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в домашней встрече регулярного сезона НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу и отдал одну результативную передачу.

Немецкий форвард набрал 71-е (34+37) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает TSN StatsCentre на странице в социальной сети Х, Драйзайтль записал в свой актив девятый сезон с 70 и более очками в карьере за «Эдмонтон», сравнявшись с легендой канадского хоккея Уэйном Гретцки. Игроки делят второе место. Рекорд клуба принадлежит Яри Курри — 10 сезонов.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде и закончилась победой гостей со счётом 2:1.