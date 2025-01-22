Задоров: в «Бостоне» сказали: «Твоя задача, чтобы соперники ненавидели играть против тебя»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал о своих главных целях в составе клуба.

«Бостон» не подписывал со мной контракт, чтобы я забивал голы или делал результативные передачи. Да, в прошлых розыгрышах плей-офф мне повезло, шайбы залетали с невероятных углов. Именно моя общая игра, а не мои голы, оказали очень большое влияние на уровень интереса, который команды проявляли ко мне в межсезонье.

Когда я говорил с руководством о том, почему они подписали со мной контракт, они сказали: «Мы видели, как ты играешь в плей-офф, мы думаем, что ты можешь делать это каждую игру. Наша работа — выжать из тебя это.

Они сказали мне: «Твоя работа — играть против лучших игроков, выигрывать у них все бои. И самое главное, чтобы они ненавидели играть против тебя». Вот почему я здесь», — приводит слова Задорова RG.