Сергей Плотников: люди не знают, что происходит внутри СКА

Нападающий СКА Сергей Плотников после победы над «Локомотивом» (5:2) рассказал о внутренней работе в команде, которую не видят болельщики и представители СМИ.

«Как видите, мы побеждаем «Локомотив». А проигрываем тем, кому нельзя. Очень много случаев, конечно, когда команда лидирует в регулярке, но в плей‑офф что‑то происходит. Поэтому самое главное — как команда подойдёт к плей-офф, как там выступит.

Стараюсь думать только о победах и вносить свой вклад в общее дело. Когда‑то это голы, когда‑то блокированные шайбы, хиты. Подстрахую, если надо. Надеюсь, у нас все так думают — и с этого момента начнут выполнять всё на поле, чтобы больше не было у нас таких неприятных ситуаций с поражениями.

У СКА мало тренировок? Когда команда проигрывает, эксперты всегда ищут причины. И чаще всего они выдуманные. Кто не находится внутри команды, кто не приходит на наши тренировки, тот просто не может знать, что у нас происходит. У нас не лёгкие тренировки. Иногда у нас два льда подряд: на одной разыгрываем большинство, потом у нас вторая тренировка стандартная для всей команды. И, естественно, у нас есть зал», — цитирует Плотникова «ВсеПроСпорт».