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Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
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Леон Драйзайтль оценил трёхматчевую дисквалификацию капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида

Леон Драйзайтль оценил трёхматчевую дисквалификацию капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о трёхматчевой дисквалификации капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида за удар клюшкой в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда.

«Мне особо нечего сказать по этому поводу. Конечно, я думаю, что три игры — это слишком много. Но, я полагаю, что мы не слишком заботимся о том, чтобы наши лучшие игроки были в лиге, в игре. Я оставлю это как есть», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона».

Матч «Автомобилист» – «Авангард» 22 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Макдэвид провёл 43 встречи, в которых набрал 65 (20+45) очков.

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