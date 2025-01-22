Олимпийский чемпион назвал главную причину поражения «Локомотива» в матче со СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение «Локомотива» в матче со СКА (2:5).

— Можно ли назвать матч между СКА и «Локомотивом» одним из самых ярких в нынешнем сезоне?

— Матч получился такой, что одна команда подошла к нему с серией неудач, а «Локомотив» шёл очень уверенно и по накатанной. Но стоит отметить, что победы доставались Ярославлю не так легко, как иногда нам это преподносят комментаторы и эксперты, поэтому всё было возможно.

Встречались команды примерно одного уровня. Думаю, что «Локомотив» не выглядел слабее, а в первой половине встречи даже смотрелся сильнее. Всё решила игра вратарей. На гостях сказалась травма Даниила Исаева. Есть надежда, что его сменщик Алексей Мельничук подтянется и наберёт форму. Однако компенсировать потерю Исаева в любом случае сложно, – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.