Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о столкновении Шалунова с Никишиным: это чистейшее нарушение и большой штраф

Плющев — о столкновении Шалунова с Никишиным: это чистейшее нарушение и большой штраф
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал столкновение нападающего «Локомотива» Максима Шалунова с защитником СКА Александром Никишиным.

«Лично для меня нет никаких сомнений в том, что это чистейшее нарушение правил. Перед столкновением Шалунов оторвал ото льда обе ноги и акцентированно подпрыгнул. При всём при этом удар был непосредственно в голову.

Хорошо, допустим, судьи, хотя их двое, не заметили изначально, можно было посмотреть повтор? Да, это не работа лайнсменов, но они могли бы подсказать, обратить внимание главных арбитров? Это не две минуты и не 2+2, а большой штраф! Никишин получил сотрясение мозга, с трудом добрался до скамейки, а потом ещё вернулся на лёд, потому как понимал, что его помощь необходима команде», — сказал Плющев «Чемпионату».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»
«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android