Плющев — о столкновении Шалунова с Никишиным: это чистейшее нарушение и большой штраф

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал столкновение нападающего «Локомотива» Максима Шалунова с защитником СКА Александром Никишиным.

«Лично для меня нет никаких сомнений в том, что это чистейшее нарушение правил. Перед столкновением Шалунов оторвал ото льда обе ноги и акцентированно подпрыгнул. При всём при этом удар был непосредственно в голову.

Хорошо, допустим, судьи, хотя их двое, не заметили изначально, можно было посмотреть повтор? Да, это не работа лайнсменов, но они могли бы подсказать, обратить внимание главных арбитров? Это не две минуты и не 2+2, а большой штраф! Никишин получил сотрясение мозга, с трудом добрался до скамейки, а потом ещё вернулся на лёд, потому как понимал, что его помощь необходима команде», — сказал Плющев «Чемпионату».

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