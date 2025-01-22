Пашков: Воробьёв работает в свою силу, уверенно ведёт ЦСКА, но команда стихийно обновилась

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил работу Ильи Воробьёва на посту главного тренера ЦСКА.

— Как оцените положение дел в ЦСКА и работу главного тренера Ильи Воробьёва?

— Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв работает в свою силу. Он уверенно ведёт команду, но сказывается серьёзное обновление состава. Я бы даже назвал его стихийным в силу разного рода обстоятельств. И это будет сказываться длительное время. На перспективу, может, состав хороший, но на сегодняшний день есть проблемы, да ещё и травматизм пошёл. Поэтому команде сейчас приходится сложно, но ведь московские армейцы даже в такой непростой момент занимают второе место в Западной конференции, – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.