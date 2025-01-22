Пашков — о травмах СКА: следует покопаться в предсезонке, может, оттуда что-то вырастает

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил игру СКА в нынешнем сезоне и предположил, отчего могут быть травмы в армейском клубе.

— Как вам игра СКА в нынешнем сезоне, на что сможет претендовать команда из Санкт-Петербурга?

— У СКА много травмированных, плюс сказывается напряжённый календарь, сложное расписание, много игр. Думаю, что СКА следует покопаться в предсезонке, может, что-то оттуда вырастает. В целом же у армейцев сбалансированный состав, поэтому в плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина они должны выглядеть хорошо, – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

На данный момент СКА провёл в сезоне 46 матчей и занимает шестую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.