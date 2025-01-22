Олимпийский чемпион оценил шансы «Трактора» на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил шансы «Трактора» на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

— «Трактор» с канадским тренером Бенуа Гру в нынешнем сезоне созрел для своего первого Кубка Гагарина?

— Шансы есть. Но не стоит забывать, что в прошлом сезоне челябинцы прыгнули выше головы, поэтому повторно подняться так же высоко может стать проблемой. Готовы ли в «Тракторе» не только повторить прошлогодний успех, но и пройти дальше? Вот в чём вопрос. В целом же с точки зрения игры ничего не изменилось с приходом нового главного тренера. Сейчас команда уверенно идёт по регулярному чемпионату. Посмотрим, смогут ли уральцы прежде всего психологически правильно подойти к плей-офф и замахнуться на кубок, – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.