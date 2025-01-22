Пашков: в «Авангарде» устали от неразберихи и кутерьмы, провалы бесследно не пропадают

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о нестабильной игре омского «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Нестабильность «Авангарда» в нынешнем сезоне удивляет?

— Пока сказывается инерция от прихода нового главного тренера. Игроки устали от неразберихи и кутерьмы, которая творилась весь сезон. Сейчас ситуация в команде успокоилась, и это сразу стало сказываться на результатах. Выйдет ли «Авангард» на уровень борьбы за чемпионство и Кубок Гагарина – большой вопрос. Провалы, которые пережил Омск, просто так не проходят и бесследно не пропадают. Поэтому здесь нужно быть острожными с прогнозами, – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.