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Пашков: в «Авангарде» устали от неразберихи и кутерьмы, провалы бесследно не пропадают

Пашков: в «Авангарде» устали от неразберихи и кутерьмы, провалы бесследно не пропадают
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о нестабильной игре омского «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Нестабильность «Авангарда» в нынешнем сезоне удивляет?
— Пока сказывается инерция от прихода нового главного тренера. Игроки устали от неразберихи и кутерьмы, которая творилась весь сезон. Сейчас ситуация в команде успокоилась, и это сразу стало сказываться на результатах. Выйдет ли «Авангард» на уровень борьбы за чемпионство и Кубок Гагарина – большой вопрос. Провалы, которые пережил Омск, просто так не проходят и бесследно не пропадают. Поэтому здесь нужно быть острожными с прогнозами, – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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