Игорь Шестёркин объяснил, почему ввязался в потасовку с Ткачуком из «Оттавы»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин объяснил, почему ввязался в потасовку форвардом «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком.

«Я получил пару ударов от Ткачука. Честно говоря, был удар по мне (до свистка) и мне это не очень понравилось. Так что я просто хотел подойти к нему и удержать. Если он захотел бы драться со мной, мне было бы тяжело, потому что я не могу сбросить перчатки», — цитирует Шестеркина ESPN.

Напомним, в середине третьего периода после активной фазы игры на пятачке хозяев Шестёркин получил небольшое повреждение после столкновения с форвардом гостей Брэди Ткачуком. В результате этого момента хоккеисты «Рейнджерс» массово накинулись на Ткачука, защищая своего вратаря, затем всё это переросло в потасовку.