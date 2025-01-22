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Игорь Шестёркин объяснил, почему ввязался в потасовку с Ткачуком из «Оттавы»

Игорь Шестёркин объяснил, почему ввязался в потасовку с Ткачуком из «Оттавы»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин объяснил, почему ввязался в потасовку форвардом «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 18:48     2:0 Калиев (Вааканайнен, Шнайдер) – 21:50     3:0 Ремпе (Эдстрём, Кэррик) – 43:34     4:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 49:01 (pp)     5:0 Кайлли (Лафреньер, Миллер) – 49:57 (pp)    

«Я получил пару ударов от Ткачука. Честно говоря, был удар по мне (до свистка) и мне это не очень понравилось. Так что я просто хотел подойти к нему и удержать. Если он захотел бы драться со мной, мне было бы тяжело, потому что я не могу сбросить перчатки», — цитирует Шестеркина ESPN.

Напомним, в середине третьего периода после активной фазы игры на пятачке хозяев Шестёркин получил небольшое повреждение после столкновения с форвардом гостей Брэди Ткачуком. В результате этого момента хоккеисты «Рейнджерс» массово накинулись на Ткачука, защищая своего вратаря, затем всё это переросло в потасовку.

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