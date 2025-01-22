Александр Никишин — первый защитник СКА со 100 голевыми передачами в регулярке

Защитник СКА Александр Никишин во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (5:2) отметился двумя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба СКА, Александр Никишин достиг отметки в 100 голевых передач в регулярных чемпионатах в составе армейского клуба, потратив на это 175 матчей. Он стал седьмым представителем команды с берегов Невы в КХЛ с сотней результативных пасов в регулярках и первым защитником с таким достижением.

Отмечается, что в предыдущей игре с «Локомотивом» (3:4 ОТ) 13 января шестым хоккеистом СКА с аналогичным показателем стал Сергей Плотников.