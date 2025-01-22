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Александр Никишин — первый защитник СКА со 100 голевыми передачами в регулярке

Александр Никишин — первый защитник СКА со 100 голевыми передачами в регулярке
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Защитник СКА Александр Никишин во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (5:2) отметился двумя результативными передачами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4)     1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5)     2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5)     3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5)     3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5)     4:2 Бардаков – 35:48 (5x5)     5:2 Плотников – 56:51 (en)    

Как сообщает пресс-служба СКА, Александр Никишин достиг отметки в 100 голевых передач в регулярных чемпионатах в составе армейского клуба, потратив на это 175 матчей. Он стал седьмым представителем команды с берегов Невы в КХЛ с сотней результативных пасов в регулярках и первым защитником с таким достижением.

Отмечается, что в предыдущей игре с «Локомотивом» (3:4 ОТ) 13 января шестым хоккеистом СКА с аналогичным показателем стал Сергей Плотников.

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