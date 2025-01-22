Александр Никишин — первый защитник СКА со 100 голевыми передачами в регулярке
Поделиться
Защитник СКА Александр Никишин во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (5:2) отметился двумя результативными передачами.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Демидов, Никишин) – 14:50 (5x4) 1:1 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 18:16 (5x5) 2:1 Грицюк (Бардаков, Никишин) – 20:25 (5x5) 3:1 Демидов (Бардаков, Сапего) – 23:33 (5x5) 3:2 Шалунов (Каюмов, Рафиков) – 27:44 (5x5) 4:2 Бардаков – 35:48 (5x5) 5:2 Плотников – 56:51 (en)
Как сообщает пресс-служба СКА, Александр Никишин достиг отметки в 100 голевых передач в регулярных чемпионатах в составе армейского клуба, потратив на это 175 матчей. Он стал седьмым представителем команды с берегов Невы в КХЛ с сотней результативных пасов в регулярках и первым защитником с таким достижением.
Отмечается, что в предыдущей игре с «Локомотивом» (3:4 ОТ) 13 января шестым хоккеистом СКА с аналогичным показателем стал Сергей Плотников.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2025
-
16:30
-
16:10
-
15:45
-
15:29
-
15:13
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:09
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
09:47
-
09:35
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:35