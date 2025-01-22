Маклауд пропустит матч с «Автомобилистом», вместо него в заявку «Авангарда» попал Верба
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Сегодня, 22 января, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В составе «Авангарда» отсутствует нападающий Майкл Маклауд, получивший повреждение в предыдущем матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4). Вместо него в заявку на матч попал силовой форвард Марк Верба, для которого эта игра станет первой с 13 ноября 2024 года. Всего в текущем регулярном чемпионате КХЛ Верба провёл восемь матчей без набранных очков.
Фото: «Авангард»
Фото: «Автомобилист»
Комментарии
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