Маклауд пропустит матч с «Автомобилистом», вместо него в заявку «Авангарда» попал Верба

Сегодня, 22 января, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

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В составе «Авангарда» отсутствует нападающий Майкл Маклауд, получивший повреждение в предыдущем матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4). Вместо него в заявку на матч попал силовой форвард Марк Верба, для которого эта игра станет первой с 13 ноября 2024 года. Всего в текущем регулярном чемпионате КХЛ Верба провёл восемь матчей без набранных очков.

Фото: «Авангард»