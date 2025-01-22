Томпсон — пятый вратарь «Вашингтона», не проигрывающий в основное время в 11 матчах подряд

Вратарь «Вашиингтон Кэпиталз» Логан Томпсон 11 матчей подряд не проигрывал в основное время и одержал на этом отрезке 10 побед.

Таким образом, Томпсон стал пятым вратарём в истории «Кэпиталз» с таким достижением. Ранее это удалось Олафу Колцигу, Брэйдену Холтби, Пэту Риггину и Жозе Теодору.

Всего в нынешнем сезоне канадец провёл 27 матчей за «столичных», в которых отражал 92,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,09. Это первый сезон Томпсона за команду из округа Колумбия. Ранее в сильнейшей лиге мира он защищал цвета «Вегас Голден Найтс». Томпсон был признан первой звездой прошлой недели в НХЛ.