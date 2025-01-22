«Игорь — мужик». Тафгай «Рейнджерс» — о стычке Шестёркина с капитаном «Оттавы» Ткачуком

Тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе высказался о стычке вратаря Игоря Шестёркина с Брэди Ткачуком во время массовой потасовки в третьем периоде матча с «Оттавой Сенаторз» (5:0). Россиянин полез в драку с хоккеистом канадского клуба, а затем Ремпе заступился за вратаря.

«Я переживал, чтобы с нашим вратарём ничего не случилось. Мне понравилось, что он проявил бойцовские качества. Я вступился, чтобы ничего плохого не случилось. Это было потрясающе. Игорь — мужик!» – цитирует Ремпе пресс-служба клуба.

Шестёркин получил две штрафные минуты, а Ремпе и Ткачук — по четыре минуты. Дополнительно форвард «Оттавы» был наказан малым штрафом за блокировку вратаря.