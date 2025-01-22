Зак Фукале пропустил курьёзную шайбу с острого угла от нападающего «Сибири»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу новосибирской команды.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.