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Зак Фукале пропустил курьёзную шайбу с острого угла от нападающего «Сибири»

Зак Фукале пропустил курьёзную шайбу с острого угла от нападающего «Сибири»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу новосибирской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 02:57 (5x5)     1:1 Кравцов (Николаев, Ткачёв) – 15:26 (5x5)     1:2 Широков (Бек, Андреофф) – 18:11 (5x4)     1:3 Бутузов (Мёрфи, Бек) – 29:53 (5x4)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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