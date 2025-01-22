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Борис Майоров: не верится в то, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду-2026

Борис Майоров: не верится в то, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду-2026
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не верит в возвращение сборной России по хоккею на ближайшую Олимпиаду 2026 года. Вопрос об участии российской сборной должен быть решён в феврале.

«Мне не верится в то, что сейчас сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду. Если в других видах спорта есть реальные подвижки, начинают допускать наших спортсменов в нейтральном статусе, то в хоккее рассчитывать на это не приходится.

Таких разговоров сейчас нет. В Международной федерации хоккея сильны позиции Финляндии, Чехии, Швеции, а они просто не дадут сейчас вернуть нашу сборную. Не думаю, что США и Канада будут сильно возражать этим странам, так как это хоккейные державы.

В Европе круговая порука существует десятки лет, и СВО тут ни при чём. Европейские страны давно выступают против СССР и России, им всегда мозолили глаза наши успехи. При удобном случае они всегда подставляли нам подножку на конгрессах ИИХФ», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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