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Нападающий «Локомотива» Шалунов оштрафован за силовой приём на капитане СКА Никишине

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча СКА – «Локомотив» (5:2) и принял решение наложить на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу.

Шалунов атаковал капитана СКА Александра Никишина, который после столкновения не сразу смог подняться со льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Локомотива» Павла Красковского санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, за силовой приём на защитнике СКА Андрее Педане.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов и показал видеозаписи силовых приёмов на игроках СКА. Тренер был недоволен решениями судей не удалять хоккеистов «Локомотива».