«Трактор» впервые в сезоне проиграл «Сибири» и прервал свою четырёхматчевую победную серию

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот. В середине первого периода Виталий Кравцов сравнял счёт, но Сергей Широков под занавес периода вновь вывел гостей вперёд голом в большинстве. Во втором периоде Владимир Бутузов сделал счёт 3:1 в пользу «Сибири». На первой минуте третьего периода Чарльз Робинсон сократил отставание в счёте до минимума. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Тэйлор Бек. «Трактор» вновь смог сократить отставание в счёте за минуту до конца третьего периода благодаря голу Виталия Кравцова, но сравнять счёт так и не удалось.

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Таким образом, «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и впервые в сезоне проиграл «Сибири».