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Трактор — Сибирь, результат матча 22 января, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

«Трактор» впервые в сезоне проиграл «Сибири» и прервал свою четырёхматчевую победную серию
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 02:57 (5x5)     1:1 Кравцов (Николаев, Ткачёв) – 15:26 (5x5)     1:2 Широков (Бек, Андреофф) – 18:11 (5x4)     1:3 Бутузов (Мёрфи, Бек) – 29:53 (5x4)     2:3 Робинсон (Глотов, Шабанов) – 40:27 (5x5)     2:4 Бек – 58:25 (en)     3:4 Дронов (Шабанов, Кравцов) – 58:49 (6x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Шайба получилась курьёзной. Голкипер «Трактора» Зак Фукале отразил бросок с острого угла, но шайба, ударившись о сетку с внешней стороны ворот, юркнула голкиперу под щитки, после чего пересекла линию ворот. В середине первого периода Виталий Кравцов сравнял счёт, но Сергей Широков под занавес периода вновь вывел гостей вперёд голом в большинстве. Во втором периоде Владимир Бутузов сделал счёт 3:1 в пользу «Сибири». На первой минуте третьего периода Чарльз Робинсон сократил отставание в счёте до минимума. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Тэйлор Бек. «Трактор» вновь смог сократить отставание в счёте за минуту до конца третьего периода благодаря голу Виталия Кравцова, но сравнять счёт так и не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и впервые в сезоне проиграл «Сибири».

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