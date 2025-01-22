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Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
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16:40 Мск
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Автомобилист — Авангард, результат матча 22 января, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» обыграл «Авангард» в упорном матче и одержал седьмую победу подряд
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду омский «Авангард». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Каблуков, Верба) – 11:51 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 19:06 (5x5)     2:1 Мэйсек (Блэкер, Да Коста) – 53:50 (5x4)    

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, которому ассистировали Илья Каблуков и Марк Верба, набравший своё первое очко в сезоне. Под занавес первого периода Максим Денежкин с передачи Данила Романцева сравнял счёт. Команды по разу забили голы, которые были отменены после видеоповторов. На 54-й минуте матча Брукс Мэйсек голом в большинстве впервые вывел «Автомобилист» вперёд в счёте. Этот гол стал победным в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, а «Авангард» впервые при Ги Буше потерпел два поражения кряду.

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