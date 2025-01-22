Восстановление Ничушкина после травмы займёт больше времени, чем планировалось

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что восстановление российского нападающего клуба Валерия Ничушкина займёт больше времени, чем изначально планировалось. Как сообщает журналист Эван Раваль со ссылкой на Беднара, Ничушкин ещё не близок к возвращению в строй, а его официальный статус значится как «с недели на неделю».

Напомним, Ничушкин получил травму нижней части тела, когда во втором периоде встречи с «Виннипегом» россиянин попал под силовой приём со стороны канадского защитника «Джетс» Логана Стэнли и больше не возвращался на лёд.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 21 матч и набрал 17 (11+6) очков.