Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он помог им забить гол». Томпсон — о болельщике «Эдмонтона», выбросившем чипсы на лёд

«Он помог им забить гол». Томпсон — о болельщике «Эдмонтона», выбросившем чипсы на лёд
Комментарии

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон поделился эмоциями от пропущенной шайбы от Кори Перри в матче с «Эдмонтоном» (3:2) в момент, когда на лёд была выброшена пачка начосов. Голкипер немного потерял концентрацию и пропустил несложный бросок в ближний угол, после чего стал апеллировать к арбитру матча.

«Я никогда подобного раньше не видел. Конечно, я должен был играть до свистка, это была моя ошибка. Я видел парня, который выкинул эти чипсы. Это нехорошо, но отдадим ему должное, он помог своей команде забить гол», — цитирует Томпсона ESPN.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Никогда раньше такого не видел». Карбери — о чипсах на льду во время гола «Эдмонтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android