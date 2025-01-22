«Он помог им забить гол». Томпсон — о болельщике «Эдмонтона», выбросившем чипсы на лёд

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон поделился эмоциями от пропущенной шайбы от Кори Перри в матче с «Эдмонтоном» (3:2) в момент, когда на лёд была выброшена пачка начосов. Голкипер немного потерял концентрацию и пропустил несложный бросок в ближний угол, после чего стал апеллировать к арбитру матча.

«Я никогда подобного раньше не видел. Конечно, я должен был играть до свистка, это была моя ошибка. Я видел парня, который выкинул эти чипсы. Это нехорошо, но отдадим ему должное, он помог своей команде забить гол», — цитирует Томпсона ESPN.

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