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Буше — после поражения от «Автомобилиста»: сегодня мы заслужили большее

Буше — после поражения от «Автомобилиста»: сегодня мы заслужили большее
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:2) и заявил, что команда заслужила большее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Каблуков, Верба) – 11:51 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 19:06 (5x5)     2:1 Мэйсек (Блэкер, Да Коста) – 53:50 (5x4)    

«Мы знали, что сегодня нам будет непросто. Мы играли против хорошей команды, выбыли два наших ведущих центра. Потеря Маклауда — большой вызов для нашей команды, а во втором периоде выбыл и Прохоркин. Это были сложности, с которыми столкнулись наши ребята, но они отдали абсолютно всё, и я считаю, что сегодня мы заслужили большее.

Бывают такие матчи, когда тебе приходит что-то, но ты этого не заслуживаешь, сегодня было не так. Мы создали очень много моментов, их вратарь здорово действовал. Во втором периоде мы действовали хорошо, при отменённом голе в большинстве всё решили считаные сантиметры, удача была не на нашей стороне. До большинства противника у них был лишь один бросок за второй период. Мы здорово оборонялись, здорово атаковали, здорово распоряжались шайбой, но очков, к сожалению, не взяли», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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