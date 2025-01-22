Буше — после поражения от «Автомобилиста»: сегодня мы заслужили большее

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:2) и заявил, что команда заслужила большее.

«Мы знали, что сегодня нам будет непросто. Мы играли против хорошей команды, выбыли два наших ведущих центра. Потеря Маклауда — большой вызов для нашей команды, а во втором периоде выбыл и Прохоркин. Это были сложности, с которыми столкнулись наши ребята, но они отдали абсолютно всё, и я считаю, что сегодня мы заслужили большее.

Бывают такие матчи, когда тебе приходит что-то, но ты этого не заслуживаешь, сегодня было не так. Мы создали очень много моментов, их вратарь здорово действовал. Во втором периоде мы действовали хорошо, при отменённом голе в большинстве всё решили считаные сантиметры, удача была не на нашей стороне. До большинства противника у них был лишь один бросок за второй период. Мы здорово оборонялись, здорово атаковали, здорово распоряжались шайбой, но очков, к сожалению, не взяли», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.