«Тот тип игрока, который был нужен сегодня». Буше — об игре Вербы за «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал участие в матче с «Автомобилистом» (1:2) силового нападающего Марка Вербы, который не играл с середины ноября.

— Ваша команда пять раз подряд удалилась во второй половине матча. Сказался лишний день отдыха соперника и травма Прохоркина?

— Не соглашусь. Мы сами допускали ошибки, где-то не совсем верно распоряжались клюшками. Где-то удалялись после силовой игры – когда ты играешь в силовой манере, то бывают удаления.

— Верба не играл с ноября. Почему сделали выбор в его пользу?

— Сегодня мы выбирали между Вербой и другим игроком и посчитали, что во второй половине прошлого матча нам не хватало силовой борьбы и удачной игры в единоборствах. Верба – тот хоккеист, который может это привнести, и он это доказал. Он здорово действовал в зоне нападения, действовал с энергией, ассистировал в голе. Он здорово вёл себя на скамейке, заряжал команду энергией, поддерживал. Он потрясающий человек, потрясающий игрок, и на льду, и на тренировках привносит энергию. Это тот тип игрока, который нам был сегодня нужен, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.