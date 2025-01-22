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«Тот тип игрока, который был нужен сегодня». Буше — об игре Вербы за «Авангард»

«Тот тип игрока, который был нужен сегодня». Буше — об игре Вербы за «Авангард»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал участие в матче с «Автомобилистом» (1:2) силового нападающего Марка Вербы, который не играл с середины ноября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Каблуков, Верба) – 11:51 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 19:06 (5x5)     2:1 Мэйсек (Блэкер, Да Коста) – 53:50 (5x4)    

— Ваша команда пять раз подряд удалилась во второй половине матча. Сказался лишний день отдыха соперника и травма Прохоркина?
— Не соглашусь. Мы сами допускали ошибки, где-то не совсем верно распоряжались клюшками. Где-то удалялись после силовой игры – когда ты играешь в силовой манере, то бывают удаления.

— Верба не играл с ноября. Почему сделали выбор в его пользу?
— Сегодня мы выбирали между Вербой и другим игроком и посчитали, что во второй половине прошлого матча нам не хватало силовой борьбы и удачной игры в единоборствах. Верба – тот хоккеист, который может это привнести, и он это доказал. Он здорово действовал в зоне нападения, действовал с энергией, ассистировал в голе. Он здорово вёл себя на скамейке, заряжал команду энергией, поддерживал. Он потрясающий человек, потрясающий игрок, и на льду, и на тренировках привносит энергию. Это тот тип игрока, который нам был сегодня нужен, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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