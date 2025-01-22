«Доминировали в третьем периоде, но их спас вратарь». Николаев — о поражении от «Сибири»

Защитник «Трактора» Илья Николаев оценил поражение в матче с «Сибирью» (3:4) и отметил игру вратаря новосбирской команды Дениса Костина.

— Тяжёлый матч, мы знали, что у «Сибири» сильное большинство. Надо было меньше удаляться. Во втором периоде нам забили две шайбы в большинстве, и в третьем периоде, когда мы сняли вратаря, Григорий Дронов должен был выйти из зоны, но ему попали по лицу и получалась неразбериха.

— Насколько быстрый гол соперника повлиял на дальнейший рисунок игры?

— В принципе, ничего страшного. Мы продолжали дальше играть и старались не обращать на это внимания.

— Как вы оцените свою игру сегодня в связке со Стивеном Кэмпфером?

— Положительно, мне нравится играть с ним в одной связке.

— Как вы справлялись с эмоциями после того, как команда получила четыре удаления подряд во втором периоде?

— Это игра, все удаляются. В этом нет ничего такого. Просто нужно делать правильные выводы и стараться не совершать прежних ошибок.

— Можно ли сказать, что в третьем периоде подвела реализация? По броскам было подавляющее преимущество «Трактора».

— Можно отметить их вратаря, он очень хорошо сыграл. Мы доминировали в третьем периоде, создавали очень много опасных моментов, но их спас вратарь, — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».