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«Доминировали в третьем периоде, но их спас вратарь». Николаев — о поражении от «Сибири»

«Доминировали в третьем периоде, но их спас вратарь». Николаев — о поражении от «Сибири»
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Защитник «Трактора» Илья Николаев оценил поражение в матче с «Сибирью» (3:4) и отметил игру вратаря новосбирской команды Дениса Костина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 02:57 (5x5)     1:1 Кравцов (Николаев, Ткачёв) – 15:26 (5x5)     1:2 Широков (Бек, Андреофф) – 18:11 (5x4)     1:3 Бутузов (Мёрфи, Бек) – 29:53 (5x4)     2:3 Робинсон (Глотов, Шабанов) – 40:27 (5x5)     2:4 Бек – 58:25 (en)     3:4 Дронов (Шабанов, Кравцов) – 58:49 (6x5)    

— Тяжёлый матч, мы знали, что у «Сибири» сильное большинство. Надо было меньше удаляться. Во втором периоде нам забили две шайбы в большинстве, и в третьем периоде, когда мы сняли вратаря, Григорий Дронов должен был выйти из зоны, но ему попали по лицу и получалась неразбериха.

— Насколько быстрый гол соперника повлиял на дальнейший рисунок игры?
— В принципе, ничего страшного. Мы продолжали дальше играть и старались не обращать на это внимания.

— Как вы оцените свою игру сегодня в связке со Стивеном Кэмпфером?
— Положительно, мне нравится играть с ним в одной связке.

— Как вы справлялись с эмоциями после того, как команда получила четыре удаления подряд во втором периоде?
— Это игра, все удаляются. В этом нет ничего такого. Просто нужно делать правильные выводы и стараться не совершать прежних ошибок.

— Можно ли сказать, что в третьем периоде подвела реализация? По броскам было подавляющее преимущество «Трактора».
— Можно отметить их вратаря, он очень хорошо сыграл. Мы доминировали в третьем периоде, создавали очень много опасных моментов, но их спас вратарь, — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

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