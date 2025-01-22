Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу команды подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (2:1), которая стала седьмой подряд для екатеринбургской команды.

«Тяжёлый матч после выездной серии. Не у всех ребят получалось, старались вытягивать из себя. Хороший третий период, добавили, забили хороший гол. Были неприятные травмы, парни выжимали из себя. Основное — это победа.

— Вы качеством игры удовлетворены сегодня? Проблемы при выходе из-под прессинга, много потерь.

— Были ошибки, но было желание – это основное. Не ошибается тот, кто ничего не делает, разберём ошибки. Понравился «Авангард», здорово играл, здорово двигался, как и в Уфе — не по счёту немного сыграли. В перерыве ребятам на ошибки указали, в третьем периоде проще сыграли.

— Четвёртое звено четыре матча подряд с голами. Что ключевое в их игре?

— Парни стараются, большое желание, помогают команде и в равных составах, и в меньшинстве. Дай бог, чтобы они и дальше прогрессировали, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.