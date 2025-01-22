Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу команды подряд

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу команды подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (2:1), которая стала седьмой подряд для екатеринбургской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Каблуков, Верба) – 11:51 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 19:06 (5x5)     2:1 Мэйсек (Блэкер, Да Коста) – 53:50 (5x4)    

«Тяжёлый матч после выездной серии. Не у всех ребят получалось, старались вытягивать из себя. Хороший третий период, добавили, забили хороший гол. Были неприятные травмы, парни выжимали из себя. Основное — это победа.

— Вы качеством игры удовлетворены сегодня? Проблемы при выходе из-под прессинга, много потерь.
— Были ошибки, но было желание – это основное. Не ошибается тот, кто ничего не делает, разберём ошибки. Понравился «Авангард», здорово играл, здорово двигался, как и в Уфе — не по счёту немного сыграли. В перерыве ребятам на ошибки указали, в третьем периоде проще сыграли.

— Четвёртое звено четыре матча подряд с голами. Что ключевое в их игре?
— Парни стараются, большое желание, помогают команде и в равных составах, и в меньшинстве. Дай бог, чтобы они и дальше прогрессировали, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в упорном матче и одержал седьмую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android