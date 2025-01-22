Николай Заварухин прокомментировал травму ведущего защитника «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал травму ведущего защитника екатеринбургской команды Джесси Блэкера. Игрок обороны получил повреждения после попадания шайбы в лицо в матче с «Авангардом» (2:1).

— Восстановится ли Блэкер к концу домашней серии после травмы?

— У него рассечение и выбита пара зубов. Несчастный случай, шайба вылетела из-под игрока и попала в лицо. Он мужественно пережил этот момент, остался с командой и выходил на лёд. Респект ему, спасибо, что играл до конца. Ребята почувствовали это, коллективу это добавило энергии, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.