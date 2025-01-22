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Николай Заварухин прокомментировал травму ведущего защитника «Автомобилиста»

Николай Заварухин прокомментировал травму ведущего защитника «Автомобилиста»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал травму ведущего защитника екатеринбургской команды Джесси Блэкера. Игрок обороны получил повреждения после попадания шайбы в лицо в матче с «Авангардом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Каблуков, Верба) – 11:51 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 19:06 (5x5)     2:1 Мэйсек (Блэкер, Да Коста) – 53:50 (5x4)    

— Восстановится ли Блэкер к концу домашней серии после травмы?
— У него рассечение и выбита пара зубов. Несчастный случай, шайба вылетела из-под игрока и попала в лицо. Он мужественно пережил этот момент, остался с командой и выходил на лёд. Респект ему, спасибо, что играл до конца. Ребята почувствовали это, коллективу это добавило энергии, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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