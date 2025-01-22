Г. Орлов: для СКА матч с «Локомотивом» может быть переломным, надо закреплять эту игру

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями о матче СКА – «Локомотив» (5:2) и дал оценку грубым фолам ярославцев.

«Конечно, любые серии всегда заставляют делать анализ, искать причины. У СКА было шесть травмированных, осталось в лазарете пять ведущих игроков – большие потери. Возможно, их ловят специально – вот как вчера прыгнул человек. Я читал мнение Леонида Вайсфельда – а когда я комментировал, он судил, это был великолепный арбитр. Вайсфельд дал две оценки, я с ними согласен. Один должен был получить 5+20, и две минуты – второй.

Если игрок отрывает две ноги, это явное нарушение, он никогда не должен так идти в стык. В голову ударил, потом Никишин ударился ещё лицом, вот это самое страшное. И второй – Педан, которого так припечатали, когда шайба в стороне была, – и тоже в прыжке. Та же история с Кузнецовым: его же ударил соперник плечом в голову — и тоже ничего, а человек с травмой.

Но я хочу больше говорить об игре. В последних матчах не хватало концентрации, может быть, внешнее давление мешало. Не нужно на это обращать внимания. Главное – когда один за всех и один за одного, вот как Плотников сказал в раздевалке. Хоккей не терпит уступчивости в силовой борьбе. Во втором и третьем периодах СКА соперника и перетолкал, и за шайбу лучше цеплялся. Ну и, конечно, забили. Ваня Демидов – фантастический гол сделал. Как он обыграл – просто потрясающе! Я спрашивал у Романа Борисовича – он отвечал, что Демидов очень целеустремлённый хоккеист. Многие бегут, бросают, а Ваня делает микропаузу: успевает увидеть и понять.

Забросили одну, вторую, сразу почувствовали себя иначе – и какая игра пошла! И отсюда эти фолы «Локомотива» – а что им делать было? Мы такое видели в Суперсерии в 1972 году и до этого в играх с Чехословакией. Канадцы при своей звёздности начинали лупить и Валеру Васильева, и других. Наших так били! Борису Михайлову один игрок клюшкой дал наотмашь по почкам — ужас! Когда канадцы увидели, как наши несутся вперёд, они начали откровенно грубить, сбивать, ломать игру. И иногда у них это получалось – вот то же самое было у «Локомотива» в этом матче.

Завтра матч с «Динамо», нужно на таком же победном фоне его провести при 22 тысячах зрителей. Они же за вас! Давайте, покажите, что вы можете. Раз вы обыграли лидера чемпионата, то потенциал у команды есть. Сжав зубы, надо продолжать бороться. Сумма выигранных единоборств ведёт к победе – это аксиома. Матч с «Локомотивом» может быть переломным – надо закреплять эту хорошую игру, а потом подойдут и травмированные ребята», – сказал Орлов в интервью «Чемпионату».