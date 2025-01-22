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Крикунов о решении КХЛ наказать Шалунова: удивляет, почему судьи не стали смотреть повтор

Крикунов о решении КХЛ наказать Шалунова: удивляет, почему судьи не стали смотреть повтор
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал момент с силовым приёмом нападающего «Локомотива» Максима Шалунова на защитнике СКА Александре Никишине, позже признанным СДК КХЛ фолом.

«С самого начала я не сомневался, что удар Шалунова против Никишина — это фол. Попадание в голову, нокдаун защитника СКА. Меня удивляет, почему судьи даже не поехали смотреть этот момент, ведь сейчас же всё смотрят. Как арбитры говорят, «на предмет наложения большого штрафа». В итоге получается, что фол всё-таки был, раз СДК наложил штраф на Шалунова. Но будет ли какая-то ответственность у судей, раз они неправильно определили этот эпизод и даже не посмотрели повтор?» — сказал Крикунов «Чемпионату».

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