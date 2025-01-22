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Главный тренер «Сибири» — о матче с «Трактором»: дотерпели, выцарапали эту победу

Главный тренер «Сибири» — о матче с «Трактором»: дотерпели, выцарапали эту победу
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Трактором» (4:3), которая переломила неприятную тенденцию для новосибирского клуба в матчах с челябинской командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 02:57 (5x5)     1:1 Кравцов (Николаев, Ткачёв) – 15:26 (5x5)     1:2 Широков (Бек, Андреофф) – 18:11 (5x4)     1:3 Бутузов (Мёрфи, Бек) – 29:53 (5x4)     2:3 Робинсон (Глотов, Шабанов) – 40:27 (5x5)     2:4 Бек – 58:25 (en)     3:4 Дронов (Шабанов, Кравцов) – 58:49 (6x5)    

«Хорошие два периода с нашей стороны. В третьем периоде рано поверили в эту победу. Тем более что в первой смене пропустили гол и отдали полную инициативу сопернику, «Трактор» сделал 27 бросков. Наверное, у соперника было семь-восемь опасных моментов, в которых здорово сыграл наш вратарь. Победа есть победа. Для статистики — 11 игр подряд «Сибирь» не выигрывала у «Трактора». Это вдвойне приятнее.

— Насколько у ребят в головах сидел тот факт, что столько игр подряд «Сибирь» не побеждала «Трактор»?
— Не акцентировали на этом. Донесли до них информацию, но не раздували из этого ситуацию. Они сами понимали важность этого матча. Где-то у нас не получалось в домашней серии, по буллитам и в овертайме. Сегодня дотерпели, выцарапали эту победу, — цитирует Епанчинцева пресс-служба новосибирского клуба.

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