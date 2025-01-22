«По игре мы заслужили хотя бы один балл». Гру — о поражении «Трактора» от «Сибири»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что челябинская команда заслужила хотя бы одно очко в матче с «Сибирью» (3:4), и отметил игру голкипера новосибирского клуба Дениса Костина.

«Сегодня мы показали много хорошего на льду. Считаю, что вратарь соперника — лучший игрок в составе «Сибири» в этом матче. Мы позволили забить неудачные голы, к тому же много играли в меньшинстве, а у соперника лучшее большинство в лиге. Ребята будто хотели внести искру в игру, но немного перестарались и получили эти ненужные удаления. Разумеется, ещё сыграл тот факт, что мы упустили много возможностей забить, но тут стоит отметить и голкипера «Сибири». Считаю, что мы по игре заслужили хотя бы один балл», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.