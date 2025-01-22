«По игре мы заслужили хотя бы один балл». Гру — о поражении «Трактора» от «Сибири»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что челябинская команда заслужила хотя бы одно очко в матче с «Сибирью» (3:4), и отметил игру голкипера новосибирского клуба Дениса Костина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 02:57 (5x5) 1:1 Кравцов (Николаев, Ткачёв) – 15:26 (5x5) 1:2 Широков (Бек, Андреофф) – 18:11 (5x4) 1:3 Бутузов (Мёрфи, Бек) – 29:53 (5x4) 2:3 Робинсон (Глотов, Шабанов) – 40:27 (5x5) 2:4 Бек – 58:25 (en) 3:4 Дронов (Шабанов, Кравцов) – 58:49 (6x5)
«Сегодня мы показали много хорошего на льду. Считаю, что вратарь соперника — лучший игрок в составе «Сибири» в этом матче. Мы позволили забить неудачные голы, к тому же много играли в меньшинстве, а у соперника лучшее большинство в лиге. Ребята будто хотели внести искру в игру, но немного перестарались и получили эти ненужные удаления. Разумеется, ещё сыграл тот факт, что мы упустили много возможностей забить, но тут стоит отметить и голкипера «Сибири». Считаю, что мы по игре заслужили хотя бы один балл», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.
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